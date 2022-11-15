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Правила установки расписания
Регламент проведения занятий
Система рейтинга
Правила переноса занятий и инструкция
Система штрафов. Правила и лимиты отмен или переносов занятий.
Правила отмен и переносов занятий, управления рабочими часами. Система штрафов с 15.11.22
Структура пробного (первого) занятия - знакомства (1)
Дошкольники и младшие школьники
Ученики 5-11 классов
Английский для взрослых
Методика преподавания Английского
Логопед
Коммуникативный подход (КП) и его методы
Как мотивировать учеников?
Как работать с “проблемными” учениками?
Инструкции по курсам (программирование)
Итоговый проект по программированию
Как ставить цели и подводить итоги занятия
Техническая инструкция