О Tutgood

О компании TutGood

Ваш доход и оформление сотрудничества

Самозанятость

Оплата за проведение занятий в TutGood

Правила сотрудничества

Правила установки расписания

Регламент проведения занятий

Система рейтинга

Правила переноса занятий и инструкция

Система штрафов. Правила и лимиты отмен или переносов занятий.

Правила отмен и переносов занятий, управления рабочими часами. Система штрафов с 15.11.22

Методология. База

Структура пробного (первого) занятия - знакомства (1)

Дошкольники и младшие школьники

Ученики 5-11 классов

Английский для взрослых

Методика преподавания Английского

Логопед

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Методология. Продвинутый уровень

Коммуникативный подход (КП) и его методы

Как мотивировать учеников?

Как работать с “проблемными” учениками?

Инструкции по курсам (программирование)

Итоговый проект по программированию

Как ставить цели и подводить итоги занятия

Техническая инструкция